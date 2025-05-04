Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fiziksel saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede saldırıyı kınayan Kurtulmuş, olayın failinin hukuk önünde gereken cezayı alacağına olan inancını ifade etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorun."