Kurusıkı Tabanca ile Havaya Ateş Eden Kişiye Para Cezası Verildi

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İDARİ PARA CEZASI KESİLİP, SERBEST BIRAKILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta kurusıkı tabanca ile havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.'ya '5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan idari para cezası kesildi. M.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,