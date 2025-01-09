Kurye, Kazada Sürücüye Yumruk Attı!

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Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletli kuryenin aracın sürücüsüne kaskını fırlatıp yumruk attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak'ta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kasise geldiği sırada fren yapan kuryenin kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Bunun üzerine motosikletinden inen kurye, başından çıkardığı kaskını otomobile fırlattı, aracın açık olan camından sürücüyü yumrukladı.

Otomobilin sürücüsü çevredekilerin müdahalesi sırasında aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, kurye de motosikletine binerek otomobilin peşinden gitti.

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.