Kuşadası Belediyesi Güvercinada'yı restore ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Güvercinada'yı restore ediyor

Kuşadası Belediyesi Güvercinada\'yı restore ediyor

Kuşadası Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesi statüsüne kavuşturulan Güvercinada'da restorasyon ve peyzaj çalışmalarına başladı. Ayrıca Güvercinada Kalesi'nde Türkiye'nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı'nın hazırlıkları devam ediyor.

24.07.2024 19:08
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "açık hava müzesi" statüsüne kavuşturulan Güvercinada'da restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmasına başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'nde ise Türkiye'nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı'nı oluşturmak için hazırlıklar devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, Güvercinada'yı tarihi kimliği ile buluşturmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenleme çalışmalarına hız verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesi listesine dahil edilen Güvercinada'da uzman ekip tarafından sürdürülen restorasyon, konservasyon, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ahşap giriş kapısı onarılırken bir yandan da ahşap platformlarda silim, tamirat ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında de Güvercinada'da ağaç budama, ot temizliği ile çevre ve peyzaj düzenleme çalışması yürütülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Güvercinada Kalesi'nde ise Türkiye'nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı'nı kurmak için çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoncu Haluk Perk arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, denizcilikle ilgili zengin bir tarihi eser topluluğunu sergilemek üzere teşhir alanları hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmaların ardından Güvercinada ve iç kale, tarihi yapısına uygun olarak kent turizminde yeni yerini alacak.

Kaynak: ANKA

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