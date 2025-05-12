Kuşadası Belediyesi'nden Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

(AYDIN) - Olası afetlere karşı personel arasından gönüllülük esasına göre seçilerek oluşturulan Kuşadası Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK) ekibi, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) verilen 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Arama kurtarma ekibimiz, hem teknolojik hem de eğitim açısından hızla kendini geliştirmeye devam edecek" dedi.

Kuşadası Belediyesi, aktif fay hatları üzerinde yer alan kenti olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir süre önce personel arasından gönüllülük esasına göre seçim yapılarak Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde KUBAK ekibi kuruldu. Toplam 31 kişiden oluşan hafif düzey arama kurtarma ekibi, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi'ne katıldı.

Beş gün süren programda, Arama Kurtarma Şube Müdürü Murat Kent ve AFAD eğitmenleri Muhsin Soysal, Murat Akgül, İsmail Sancak, İsmail Ünal ve Kemal Topal tarafından ekip üyelerine, enkaz altında kalan kişileri bulmak ve güvenli bir şekilde kurtarmak için gerekli becerileri kazanmalarına yönelik eğitim verildi. En son teknoloji ve yöntemlerin kullanıldığı eğitimde, ekip üyelerine afet durumlarında etkili bir koordinasyon sağlamanın ve iletişim kurmanın yolları da gösterildi.

Arama kurtarma araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitimden de geçen KUBAK ekibi, programı başarıyla tamamladı. Ekip, AFAD bünyesinde afetlerle ilgili verilen diğer eğitimlere de periyodik olarak katılmaya devam edecek.

KUBAK ekibini tebrik eden Günel, "Öncelikle olası bir afet durumunda hayat kurtarmak için gönüllü olan tüm personelimize ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu'ya çok teşekkür ederim. Kentimizde göreve geldiğimiz günden bu yana olası bir deprem ve diğer doğal afetlere karşı aldığımız önlemler çoğalarak artıyor. Arama ve kurtarma ekibimiz de bunun çok önemli bir parçası. Arama kurtarma ekibimiz, hem teknolojik hem de eğitim açısından hızla kendini geliştirmeye devam edecek" diye konuştu.