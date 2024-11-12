Kuşadası Belediyesi'ne Süreklilik Ödülü - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'ne Süreklilik Ödülü

Kuşadası Belediyesi, 'Değirmen Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Yarışması'nda süreklilik ödülüne layık görüldü.

12.11.2024 12:30  Güncelleme: 13:23
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 23'üncü kez düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Değirmen Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile süreklilik ödülüne layık görüldü.

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na bu yıl 30 belediye 61 projeyle katıldı. Kentlerin hafıza mekanlarını geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada Kuşadası Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Birimi'nin hazırladığı 'Değirmen Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile süreklilik ödülünü kazandı. Yarışma kapsamında ödül alan projeler, 22-24 Kasım günlerinde Tarihi Kentler Birliği'nin Muğla'da gerçekleştireceği toplantıda sergilenecek.

Projenin amacı

Kuşadası Belediyesi, Değirmen Sokak Sağlıklaştırma projesiyle bölgedeki tarihi yapı ve dokunun korunarak yaşatılması yoluyla kültür turizmine katkı sağlamayı ve Yıldırım Caddesi'ne paralel bir aks oluşturmayı amaçlıyor. Kuşadası Belediyesi'ne daha önce de Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi, Fosil ve Mineral Müzesi, Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Mücessem Hanım Evi restorasyon projesi ile TKB tarafından ödül verilmişti.

Kaynak: ANKA

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