Kuşadası Deve Güreşi Festivali 6 Yıl Aradan Sonra Gerçekleşti

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(AYDIN) - Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra düzenlenen 'Kuşadası Deve Güreşi Festivali'nde' 120 pehlivan deve mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yörük kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu etkinlikte sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Deveciler Derneği tarafından Yaylaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale ilgi yoğun oldu. Festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen 120 namlı pehlivan deve güreşti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı güreşleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kuşadası Deveciler Derneği Başkanı Yılmaz Ünal, ilçe protokolü ve vatandaşlar izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından folklor gösterileriyle başlayan festivalde izleyicilere poşu da dağıtıldı. Çekişmeli geçen güreşlerde develerin bakıcıları zor anlar yaşadı. Savranlar, arenadaki develeri ayırmakta güçlük çekti. Kuşadası Deve Güreşi Festivali'nin sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

"Kentimiz, bu festival sayesinde yeni bir deve güreşi alanı da kazanmış oldu"

Kuşadası'nda uzun bir aradan sonra tekrar deve güreşi festivaline ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yörük kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu etkinlikte sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Kentimiz, bu festival sayesinde yeni bir deve güreşi alanı da kazanmış oldu. Herkese güzel Kuşadası gününde iyi seyirler diliyorum" dedi.