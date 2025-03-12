Kuşadası'nda Bin Kişilik İlk İftar Programı Düzenlendi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından ramazan ayının bin kişilik ilk iftarı, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 7 Eylül İlkokulu önünde bin kişilik iftar programı düzenledi. İftarda bir araya gelen vatandaşlar, okunan duaların ardından hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğine, Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Ayşegül Dağlı ile birlikte belediye meclis üyeleri de katıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği iftar yemekleri, 14 Mart Cuma günü İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı ile devam edecek.