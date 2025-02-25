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Kuşadası'nda isale hattı patladı, mezarlığı su bastı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde isale hattı patladı, metrelerce yükselen sular mezarlığı ve yolları sular altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Asfaltı yarıp metrelerce yükselen sular Adalızade Mezarlığı'nı ve yolları sular altında bıraktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler patlama yaşanan isale hattında onarım çalışması başlattı.