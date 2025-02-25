Kuşadası'nda isale hattı patladı, mezarlığı su bastı
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde isale hattı patladı, metrelerce yükselen sular mezarlığı ve yolları sular altında bıraktı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Asfaltı yarıp metrelerce yükselen sular Adalızade Mezarlığı'nı ve yolları sular altında bıraktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler patlama yaşanan isale hattında onarım çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda isale hattı patladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?