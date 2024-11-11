Kuşadası'nda Kafe'ye Araç Girdi: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kafe'ye Araç Girdi: 4 Yaralı

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Aydın Kuşadası'nda geri manevra yapan otomobil unlu mamuller kafesine girdi, 4 kişi yaralandı.

11.11.2024 19:31
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.00 Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İbrahim İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, geri manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan unlu mamuller üreten kafeye girdi. Kazada kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Yakup Yurtseven (23) ve Cesim Sacak (58) ile otomobil şoförü İbrahim İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, İbrahim İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak kafeye girmesi yar alıyor.

Kuşadası\'nda Kafe\'ye Araç Girdi: 4 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kafe'ye Araç Girdi: 4 Yaralı - Son Dakika

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