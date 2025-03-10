Kuşadası'nda Ramazan İftar Programı Başlıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu kentin 6 farklı noktasında kuracağı iftar sofrasıyla büyütecek. Bu kapsamda ilk iftar yemeği 11 Mart Salı günü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan 7 Eylül İlkokulu önünde verilecek.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayında da hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere hazırladığı gıda kolisi yardımlarını ulaştırmaya başlayan Kuşadası Belediyesi, kentin 6 farklı noktasında iftar sofrası kuracak. Kuşadası Belediyesi'nin iftar programı, 11 Mart Salı günü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan 7 Eylül İlkokulu önünde verilecek yemekle başlayacak.

Program, Türkmen Mahallesi'nde verilecek yemekle sona erecek

İftar programı, 14 Mart Cuma günü İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehir Parkı, 21 Mart Cuma günü Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası bahçesi, 22 Mart Cumartesi günü Güzelçamlı Mahallesi eski belediye binası önü, 26 Mart Çarşamba günü İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nın ardından 28 Mart Cuma günü Türkmen Mahallesi Çocuk Gelişim Merkezi sokağında verilecek yemekle sona erecek. Ramazan ayında ayrıca İkiçeşmelik ve Davutlar mahalleleri ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda iftardan sonra hacivat-karagöz gösterisi ile tasavvuf müziği dinletisi düzenlenecek.

"Dayanışmayı ve bereketi birlikte büyüteceğiz"

Ramazan ayının bereketini paylaşmak için Kuşadalıları kuracakları iftar sofralarına davet eden Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle tüm hemşehrilerime sevdikleriyle bir arada oldukları sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı diliyorum. "Ramazan birliğin ve beraberliğin ayıdır. Dayanışmayı ve bereketi birlikte büyüteceğiz" dedi.