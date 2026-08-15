Kuşaklar Arası Buluşma - Son Dakika
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Kuşaklar Arası Buluşma

Kuşaklar Arası Buluşma
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Edirne Huzurevi'nde yaşlılar ve çocuklar bir araya gelerek sosyal etkileşimi güçlendirdi.

Edirne Huzurevinde kalan yaşlılar ile 4-5 yaş grubundaki çocuklar, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen ziyarette bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi sakinlerini, Hayal Ötesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklar ziyaret etti.

Ziyarette çocuklar ve yaşlılar sohbet ederek birlikte vakit geçirdi.

Etkinlikle çocuklar ile yaşlı bireyler arasındaki sosyal etkileşimin artırılması ve kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Edirne'de üreticilere tarımsal destekler ve anız yangınları konusunda bilgilendirme

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlendi.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilen "Cuma Buluşmaları" kapsamında üreticilere üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri, hayvan ve bitki sağlığı, yem bitkileri ve desteklemeleri, su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri ile tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda ayrıca B-Reçete uygulaması, orman alanlarına yakın tarım arazilerinde ateş kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, hasat döneminde makine kullanımı, anız yangınlarının önlenmesi ve biçerdöver kontrolleri konuları ele alındı.

Üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığının yayın organı Tarım Orman Ekranı (Tarım TV) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşaklar Arası Buluşma - Son Dakika

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