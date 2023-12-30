Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde gün batımında kuşların dansı

19:04 •
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gün batımıyla yuvalarına dönen kuşların dansı kameraya yansıdı.
Soğanlı Dağları'nın zirvesinde gün batımıyla bulutlar adeta kızıla boyandı.
Akşam vakti yuvalarına dönmeye başlayan kuşlar, bulutlarla birlikte görüntülendi.
Halk arasında "kuşların dansı" olarak nitelendirilen kuşların uçma anı, ilçe sakinlerince hayranlıkla izlendi.
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