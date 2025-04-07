Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Bayramlaşma Programında Çalışanlarla Buluştu

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde belediye çalışanları ile geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Kahveci, "İnsan çok kıymetli bir varlıktır ve o kıymeti insana göstermek gerekir. Biz de bu doğrultuda durmaksızın çalışmaya ve halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde, belediye çalışanlarıyla buluştu. Belediye hizmet binası kafeteryasında gerçekleşen etkinliğe, Başkan Kahveci'nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Kahveci, Ramazan Bayramı'nın şehre, ülkeye ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti.

"Kütahyamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Belediye personelinin halka hizmet etme anlayışı ile hareket etmesinin önemine işaret eden Kahveci, "Şehrimize hizmet yolunda bir senedir birlikte omuz omuza yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hep birlikte Kütahyamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamlı dayanışmanın ve birliğin kıymetini biliyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz"

Mazbatasını almasının ilk yıl dönümünde belediye personeli ile bir araya gelmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Kahveci, "Bir yıl önce bugün halkımızın teveccühüyle mazbatamızı alarak Kütahyamıza hizmet etmeye başladık. İnsan çok kıymetli bir varlıktır ve o kıymeti insana göstermek gerekir. Biz de bu doğrultuda durmaksızın çalışmaya ve halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.