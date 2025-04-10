Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'e Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'i makamında ziyaret etti. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Eyüp Kahveci, toplumun huzuru ve güvenliği için görev yapan emniyet mensubunun Polis Haftası'nı kutladı.

"Tüm polislerimizin 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum"

Emniyet Teşkilatı'nın sadece suçla mücadelede değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve kamu düzeninin korunmasında da önemli bir rol üstlendiği vurgulayan Kahveci, "Görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren tüm polislerimizin 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kahveci'ye teşekkürler etti.