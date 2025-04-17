Kütahya Belediyesi Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi tarafından her ayın üçüncü haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

Muhtarlar ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, mahallelerin güncel ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunları ele alındı. Toplantı boyunca muhtarlar tarafından dile getirilen talep ve öneriler not alındı. Yol, altyapı, peyzaj, ulaşım, temizlik ve sosyal projeler gibi birçok alanda yapılan değerlendirmeler, ilgili birimlere iletilmek üzere yönlendirildi. Toplantıya, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı da katıldı.

Başkan Kahveci, muhtarların yerel yönetim anlayışının temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim, hizmetin niteliğini doğrudan etkiliyor. Her bir öneri, bizim için değerli ve yol göstericidir" dedi. Muhtarlara katılım ve katkıları için teşekkür eden Kahveci, "Birlikte hareket ettikçe mahallelerimizin yaşam kalitesini artıracak, Kütahya'mızı daha güçlü yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Muhtarlar ise bu tür buluşmaların hem mahalle hem de şehir yönetimi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.