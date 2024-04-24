Kütahya Belediyesi'nde Devralınan Borçlar Afişle Sergilendi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi'nde Devralınan Borçlar Afişle Sergilendi

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Kütahya Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, MHP'den devraldığı borçları belediye binasına astı. Toplam borç miktarı 1,7 milyar TL olan belediyenin 2024 yılında ödenecek borç tutarı yaklaşık 1 milyar TL olarak açıklandı.

24.04.2024 18:35  Güncelleme: 18:38
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(KÜTAHYA) - Kütahya'da CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, MHP'den devraldığı borçları belediye binasına astı. Toplam borcun 1,7 milyar TL olduğu Kütahya Belediyesi'nde 2024 yılında ödenecek borç tutarı yaklaşık 1 milyar TL olarak açıklandı.

MHP'den CHP'ye geçen Kütahya Belediyesi'nde Başkan Eyüp Kahveci, seçim döneminde halka verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Kahveci önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan dev afişi belediye binasına astırdı.

Belediye Hizmet Binasının ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, kısa vadeli borçların yanı sıra uzun vadeli borçlar da yer alıyor. Banka kredileri, dış krediler, depozite ve teminatlar ile kamulaştırma ödemelerinin açıklandığı afişe göre; belediyenin toplamda 1 milyar 765 milyon 741 bin 871 lira borcu bulunuyor. Bu borcun 969 milyon 369 bin 836 lirası 2024 yılında ödenmesi gereken kısa vadeli borçken, 796 milyon 372 bin 34 lirası uzun vadeli borç olarak açıklandı.

Kütahya Belediyesi\'nde Devralınan Borçlar Afişle Sergilendi
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi'nde Devralınan Borçlar Afişle Sergilendi - Son Dakika
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