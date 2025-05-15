Kütahya\'da 19 Mayıs Töreni

Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Zafer Meydanı Valilik binası önündeki törende Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Gençlik Haftası dolayısıyla gençlik buluşması, spor turnuvaları, gençlik ve spor festivali, gençlik koşusu, motosiklet gezisi, bisiklet turu, sokakta tenis etkinliği gibi birçok etkinliğin düzenleneceği bildirildi.