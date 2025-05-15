Kütahya'da Afet Riskleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Afet Riskleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda, şehrin afetselliği ve deprem riski değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu. Başkan Eyüp Kahveci ve ilgili kurum temsilcileri de toplantıda yer aldı.

15.05.2025 17:08  Güncelleme: 18:44
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(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen "Kütahya'nın Afetselliği ve Afet Risklerinin Değerlendirilmesi" toplantısına katıldı.

Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan tarafından şehrin afetselliği, özellikle deprem riski başta olmak üzere yaşanabilecek doğal afetlere karşı hazırlık durumu ve alınması gereken önlemlere ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, şehrin ikinci derece deprem kuşağında yer aldığı belirtilerek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Özellikle son dönemde Simav ilçesi ve çevresinde meydana gelen depremler göz önünde bulundurularak, önleyici tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Vali Işın da köylerde ruhsatsız yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Köylerimizde kimse ruhsatsız ev yapmasın. Vatandaşımıza maddi ve işlemsel anlamda tüm kolaylığı sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca ilçelerde afet yönetimi konusunda yapılacak planlamalar, kurumlar arası koordinasyon, toplumsal farkındalık çalışmaları ve olası afet senaryolarına ilişkin hazırlık düzeyi de masaya yatırıldı.

Şehrin genelinde afetlere karşı hazırlık ve dirençlilik çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceği belirtilen toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp  Kahveci, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Eyüp Kahveci, Musa Işın, Politika, Kütahya, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Afet Riskleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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