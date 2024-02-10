Kütahya'da Bağ Evi Çöktü: 1 Ölü - Son Dakika
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Kütahya'da Bağ Evi Çöktü: 1 Ölü

Kütahya\'da Bağ Evi Çöktü: 1 Ölü

Kütahya'nın Demirciören köyünde inşaat halindeki bir bağ evi çöktü. İçeride çalışan ev sahibi İlhan Kahraman enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
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KÜTAHYA'nın Demirciören köyünde kendisine ait inşaat halindeki bağ evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan İlhan Kahraman (65), hayatını kaybetti.

Demirciören köyünde inşaat halindeki bir bağ evi, büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan bağ evinin sahibi İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Bağ Evi Çöktü: 1 Ölü - Son Dakika
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