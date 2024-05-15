Kütahya\'da bir hemşire hasta yakını tarafından darbedildi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki bir hastanede görev yapan hemşire, hasta yakını tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Gülizar Durmaz (45), acil servise gelen bir çocuğun kanını aldığı sırada çocuğun annesi G.B'nin saldırısına uğradığını ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen G.B'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Durmaz, AA muhabirine, 12 Mayıs'ta acil serviste görevli olduğu sırada hasta yakının saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.

Yaşadığı olaydan dolayı darp raporu alarak savcılığa şikayette bulunduğunu belirten Durmaz, "Böbrek hastası olan bir çocuğun tahliller için kanını aldığım sırada hasta yakını kadın önce benimle tartışmaya başladı. Daha sonra tehdit ederek saldırıda bulunup saçlarımı yolarak beni darbetti. Diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızın yardımıyla saldırgan kadından uzaklaştım." diye konuştu.???

Türk Sağlık-Sen saldırıyı kınadı

Türk Sağlık-Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök, Altıntaş Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, hastanenin acil servisinde görev yapan bir hemşirenin, hemşireler gününde bir hasta yakını tarafından darbedildiğini, ilçede görev yapan 112 Acil Sağlık ekibinin de vakaya gittiklerinde kalabalık bir grup tarafından tartaklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yapılan saldırıları kınadıklarını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Hastanemiz çalışanları psikolojik şiddete de maruz kalmaktadır. Küçücük ilçe hastanesinde bu olayların yaşanması, sağlık çalışanlarına zarar verdiği gibi ilçe halkının da kesintisiz hizmet almasına engel olacaktır. Yetkilileri bu konuda acilen tedbir almaya davet ediyorum. Ülkemizde bir milyona yakın sağlık çalışanı bulunmaktadır. Tüm sağlık çalışanları şiddet gören arkadaşlarımızın yanındadır. Sendika olarak arkadaşımızın yanındayız ve bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz."

Gök, Türk Sağlık Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışı gereği, sağlıkta şiddetin en aza indirilmesi için gerekenleri ve bu konudaki çözüm önerilerimizi ısrarla dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.