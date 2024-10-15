Kütahya\'da Dağda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Kütahya'da doğaya yürüyüşüne çıkan ve dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Evliya Çelebi Mahallesi'nin üst kısmındaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan 26 yaşındaki Şaban T, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Bir süre dağlık alanda mahsur kalan Şaban T, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine yönlendirilen AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan genç, merkeze indirildi.
Şaban T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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