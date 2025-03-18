Kütahya'da İftar Programı Gerçekleştirildi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iş insanı Rıza Güral'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.
Başkan Kahveci, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Erol Güral ve Esin Güral Argat'ın ev sahipliğinde Gülümser Hatun Termal Otel'de düzenlenen iftar programına katıldı.
İl protokolü, iş dünyasının temsilcileri ve davetlilerin de yer aldığı programda, ramazan ayının değerleri yaşatılarak, şehre ilişkin konular ele alındı.
Kahveci, birlik ve beraberliği pekiştiren programdan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkürlerini sundu.
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