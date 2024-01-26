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Kütahya'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kütahya'da kaçak silah ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen silah mühimmatlarına karşılık, serbest bırakılan şüphelilerden biri kendisini savunarak, 'Dolu fişeklerin barutunu boşaltıyorum, saçmalarını da eritiyorum. Nazar için kurşun isteyenlere veriyorum' dedi.

Kütahya\'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Serbest Bırakıldı
26.01.2024 - 15:18,
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KÜTAHYA'da kaçak silah ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Salıverilen şüphelilerden M.E.'nin ifadesinde, ele geçirilen mühimmatlar için "Dolu fişeklerin barutunu boşaltıyorum, saçmalarını da eritiyorum. Nazar için kurşun isteyenlere veriyorum" dediği belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çoğunluğu pavyon çalışanı çok sayıda kişinin kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, 16 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık takibin ardından Kütahya kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı ve Aslanapa ilçeleri ile Eskişehir'de 45 adrese baskın yapıldı, 16 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 27 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 1600 tabanca mermisi, 45 kurusıkı tabanca mermisi, 23,04 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

37 KURUSIKI TABANCA BULUNDU

Şüphelilerin bugünkü ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, bir otoparka gizlenmiş faturasız 37 kurusıkı tabanca daha buldu.

Emniyette ifadeleri alınan 16 şüpheliden 8'i serbest bırakılırken, B.T., A.O.A., A.E., Ö.A., M.Ö., R.E., Y.A. ve F.K. ise adliyeye sevk edildi.

NAZAR KURŞUNU SAVUNMASI

Serbest bırakılan şüphelilerden M.E.'nin operasyonda ele geçirilen silah mühimmatlarına karşılık, "Dolu fişeklerin barutunu boşaltıyorum, saçmalarını da eritiyorum. Nazar için kurşun isteyenlere veriyorum" diyerek kendisini savunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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