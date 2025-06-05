Kütahya'da Karavan Kamp Alanı Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Karavan Kamp Alanı Açıldı

05.06.2025 13:46  Güncelleme: 14:52
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Kütahya Belediyesi, Ilıca'da yeni bir Karavan Kamp Alanı hizmete açtı. Başkan Eyüp Kahveci, alanın doğa ile buluşma ve aile ile kaliteli vakit geçirme imkanı sunduğunu belirtti.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, Karavan Kamp Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bizler, bu alanı planlarken amacımız tıpkı bir yıl önce Yoncalı'da hayata geçirdiğimiz kamp alanında olduğu gibi doğanın keyfini doyasıya çıkarabildiğimiz, çocuklarımızın çimenlerde özgürce koştuğu, şehirden uzaklaştığımızda kendimize biraz daha yaklaştığımız bir yaşam alanı sunmaktı" dedi.

Kütahya Belediyesi, Karavan Kamp Alanı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Ilıca'da gerçekleşen açılış törenine, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Tamer Yenikaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri, doğaseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Amacımız, çocuklarımızın özgürce koştuğu yaşam alanı sunmaktı"

Başkan Kahveci, insanın doğayla buluştuğu, kendini dinleyebildiği, ailesiyle, sevdikleriyle kaliteli vakit geçirebildiği alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizler, bu alanı planlarken amacımız tıpkı bir yıl önce Yoncalı'da hayata geçirdiğimiz kamp alanında olduğu gibi doğanın keyfini doyasıya çıkarabildiğimiz, çocuklarımızın çimenlerde özgürce koştuğu, şehirden uzaklaştığımızda kendimize biraz daha yaklaştığımız bir yaşam alanı sunmaktı" dedi.

"Vatandaşlarımızın konforu için büyük bir özenle hazırladık"

Karavan Kamp Alanı ile ilgili detayları paylaşan Kahveci, "Termal turizmin can damarlarından olan Ilıca'mızda 2 bin metrekarelik alana yayılan, toplamda 14 karavan kapasiteli yepyeni bir kamp alanı inşa ettik. Bu alanda, düşünce var, emek var, doğaya saygı var. Tuvaletlerden atık boşaltma ünitesine, yeme içme alanlarından bulaşık yıkama noktalarına kadar her ayrıntıyı, siz kıymetli vatandaşlarımızın konforu için büyük bir özenle hazırladık" diye konuştu.

Kahveci, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek açılışın şehre ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Karavan Kamp Alanı Açıldı - Son Dakika

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