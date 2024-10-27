Kütahya'da Orman Yangını

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1) KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

ENGEBELİ ARAZİ NEDENİYLE MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YAPILIYOR

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü Eski Küplü Kulesi mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapılıyor. Yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanında etkili olan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel, 17 arazöz, 7 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın, dron ile havadan görüntülendi.