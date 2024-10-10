Kütahya'da Sabah Namazı Buluşması

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Kütahya'daki 'sabah namazı buluşması'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen de katıldı

KÜTAHYA - Kütahya Ulu Camii'ndeki 'sabah namazı buluşması'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen de katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü'nün organizasyonu ile 'sabah namazı buluşması' etkinliği düzenlendi. Tarihi Ulu Camii'ndeki sabah namazı, tesbihat, sohbet ve toplu dua, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Camide son olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kur'an ve sünnetten hareket ederek insan ilişkilerinin, yaşam tarzlarının, hayat prensiplerinin ve sorumlulukları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

İşliyen'in yaklaşık 20 dakika süren sohbet ilgiyle takip edildi. Cami çıkışında cemaate Kütahya İl Müftülüğü tarafından çorba ikram edildi.