Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Osmangazi Mahallesi Öztürk Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga çıktı.
Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada A.B. ile G.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?