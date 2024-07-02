Kütahya'da Tankere Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Tankere Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tankere arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmaktadır.

02.07.2024 12:05
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Akbınar (67) idaresindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil, Kütahya- Uşak çevre yolundaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda aynı yönde giden Ö.A'nın kullandığı 43 KM 022 plakalı tankere arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Tankere Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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