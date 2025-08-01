Kütahya\'da Tavan Çöktü, İşletmeci Yaralandı

Kütahya'da bir lokalin çöken asma tavanının altında kalan işletmeci yaralandı.
Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan, Kütahya Belediyesine ait Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde asma tavan çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çöken tavanın altında kalan işletmeci Figen E. (48), ekiplerce kurtarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Figen E, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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