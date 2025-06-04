Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili kent merkezi yakınlarında önü keserek durdurdu.

Otomobildeki O.A. ve S.Ç'nin yapılan üst aramalarında kağıda emdirilmiş 6 bin 400 içimlik sentetik uyuşturucu ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar O.A. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.