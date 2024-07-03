Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı çapa makinesi kullanan kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir- İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitten kullandığı çapa makinesi ile geçmeye çalışan Fatma Başol'a (55) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Başol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Yolcu Treni Çapa Makinesine Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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