Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri'nden helikopter desteği - Son Dakika
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Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri'nden helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerine ait 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

18.07.2024 18:33
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerine ait 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri'nden helikopter desteği - Son Dakika

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