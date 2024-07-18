Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri'nden helikopter desteği

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerine ait 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." bilgisine yer verildi.