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Kütahya ve Eskişehir'de Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kütahya ve Eskişehir'de Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 5 Tutuklama

Kütahya ve Eskişehir'de kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, mermiler, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Kütahya ve Eskişehir\'de Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 5 Tutuklama
26.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:14
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Kütahya ve Eskişehir'de kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, Ö,A, R.E, A.E. ve M.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Önceki gün Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezi, Tavşanlı ve Aslanapa ilçeleri ile Eskişehir'de 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 50 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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