Kütüphanelerin Geleceği Paneli İzmir'de Gerçekleşti

(İZMİR) - 61. Kütüphane Haftası kapsamında, Karabağlar Belediyesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İzmir Şubesi iş birliğiyle "Üreten Kütüphanelerin Bilinmeyen Dünyası" adlı panel düzenlendi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü TKD İzmir Şube Başkanı Hatice Gümüş üstlendi.

Panelde, özellikle çocuk kütüphanelerinin eğitimdeki rolü, teknolojik dönüşümle birlikte değişen işlevleri ve çocuklara kitap sevgisinin kazandırılması gibi konular ele alındı. Kütüphanelerin yalnızca kitap okuma alanları değil; aynı zamanda üretim, yaratıcılık ve özgüvenin geliştiği yaşam alanları olduğuna dikkat çekildi.

Konuşmacılar, çocuk kütüphanelerinin geleceğini anlattı

Konuşmacılardan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilay Cevher, çocuk kütüphanelerinin çocukların gelişimindeki önemini vurgulayarak, "Çocuklarımızı hata yaparak öğrenebilecekleri ortamlarda büyütmeliyiz. Halk kütüphaneleri, herkese açık ve ücretsiz yapısıyla bilgiye eşit erişimin en önemli aracıdır. Yapay zeka gelişse bile kütüphaneler her zaman var olacak" dedi. Kütüphanelerin sadece kitapla sınırlı olmadığını belirten Cevher, sanat atölyeleri ve yazarlık etkinlikleri gibi üretime katkı sağlayacak çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

İzmir Goethe Enstitüsü Kütüphane Müdürü Emel Zorluer ise 8-12 yaş arası çocukların Almanca öğrenmesini amaçlayan "Kinderuni Projesi"ni tanıttı. Proje kapsamında çocuklara yönelik çevrim içi içerikler ve eğitici materyaller hakkında bilgi verdi.

Zikzak Grup Kurucusu Yusuf Çağlayan da "Üreten Çocuk Kütüphaneleri" başlıklı sunumunda, 45 bin çocukla gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını aktardı. Çağlayan, "Hayal bilgisi" adını verdiği yaklaşımıyla kitapları araç olarak kullandığını belirtti ve çocuklarla "İzle, oku, düşün, derinleş ve tartış" beş adımlı bir yöntem üzerinden çalıştığını söyledi.

Sertifikalar takdim edildi

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür edilerek katılım sertifikaları, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Ömer Öktem tarafından takdim edildi.