Kuyumcuya İkinci Kez Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kuyumcuya İkinci Kez Silahlı Saldırı

Kuyumcuya İkinci Kez Silahlı Saldırı

AVCILAR'da daha önce kurşunlanan kuyumcuya, tehditlerle para talep eden kişilere ödeme yapmadığı için bir kez daha silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

04.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:31
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AVCILAR'da tehditle para isteyen kişilere ödeme yapmadığı için daha önce kurşunlanan kuyumcuya bir kez daha silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli 5 el ateş etitkten sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcuya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu Oğuz Sönmez tehditle kendisinden para isteyen kişilere ödeme yapmadı. Sabaha karşı dükkanın önüne yaya olarak gelen 1 şüpheli kuyumcuya silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerini açan Sönmez'in ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İKİNCİ KEZ SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Aynı kuyumcunun 2 Kasım Cumartesi günü de motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlandığı, saldırganların henüz yakalanmadığı öğrenildi. Kuyumcu Oğuz Sönmez, olay günü yaptığı açıklamada, "Bize sözde 5 milyon lira ceza kestiklerini söylediler. Whatsapp üzerinden sadece sesli aramayla iletişime geçiyorlar. Bu şekilde tehdit ettiler. Biz ödeme yapmadık. Bu sabah geldiğimizde kurşun izlerini gördük. Biz bu parayı vermeyeceğiz. Bizim kimseye verecek paramız yok. Whatsapp üzerinden yurtdışı numaralarından arıyorlar" şeklinde konuştu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcuya ikinci kez düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, dükkanın önüne yaya olarak gelen siyah giyimli şüphelinin 5 el ateş ettiği anlar görülüyor. Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuya İkinci Kez Silahlı Saldırı - Son Dakika

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