Kuzey Afrika'da Terör ve Organize Suçla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kuzey Afrika'da Terör ve Organize Suçla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kuzey Afrika\'da Terör ve Organize Suçla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen uluslararası çalıştayda, 26 ülkeden yetkililer ve uzmanlar bir araya gelerek Kuzey Afrika'da terör ve organize suçla mücadele konularını ele aldı. Çalıştayda, güvenlik koordinasyonunun önemi vurgulandı ve terörle mücadele için ortak mekanizma ve strateji geliştirilmesi amaçlandı. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele, finansman kaynaklarının kurutulması ve siber güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gibi konular da ele alındı.

14.05.2024 01:19
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Libya'nın başkenti Trablus'ta 26 ülkeden yetkili ve uzmanın katıldığı Kuzey Afrika'da terör ve organize suçla mücadelenin ele alındığı uluslararası çalıştay yapıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Afrika'da Terör ve Organize Suç Olgusu, Çözüm ve Toplu Mücadele Stratejisi" başlığıyla düzenlenen çalıştayın Afrika İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komitesi (CISSA) ile Libya istihbaratı işbirliğinde düzenlendiği belirtildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, çalıştayın açılışında, katılan ülkeler arasında güvenlik koordinasyonunun önemine vurgu yaparak, toplantı sonucunda çıkan tavsiyelerin katılımcı ülkelere katkı sağlayacağını kaydetti.

Çalıştayın ardından yayınlanan sonuç bildirgesine göre, toplantıda terör ve organize suçla toplu olarak mücadele etmek için ortak mekanizma ve strateji geliştirmeyi amaçlayan çeşitli araştırmalar paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Afrika güvenlik ve istihbarat servisleri arasındaki koordinasyonun artırılması, kaçakçılıkla mücadele ve finansman kaynaklarının kurutulması, siber terör suçlarına karşı siber güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Dijital para birimlerinin terör ve organize suçun finansmanında kullanılmasını önlemek için güçlü mekanizmaların geliştirilmesinin önemine değinilen toplantıda, uyuşturucu kaçakçılığı çeteleri ile terör örgütleri arasındaki işbirliğinin yok edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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