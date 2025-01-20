Kuzey Darfur'da Katliam: 18 Sivil Öldü

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HARTUM, 20 Ocak (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bir köye düzenlediği saldırıda en az 18 sivil hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kuzey Darfur Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Hatir, pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Cumartesi günü milisler Kuzey Darfur'daki Um Kadada bölgesinin doğusundaki Cebel Hilla köyünde bir katliam gerçekleştirdi" dedi. Hatir, "Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından sivillerin organize bir şekilde hedef alınmasını" uluslararası hukuk ve normların ihlali olarak niteleyerek saldırıları kınadı.

Hatir, Birleşmiş Milletler'e ve diğer uluslararası örgütlere faillerin hesap vermesini sağlamak üzere müdahale etme çağrısı yaptı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.