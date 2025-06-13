Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler Devam Ediyor

Kuzey İrlanda\'da Göçmen Karşıtı Eylemler Devam Ediyor
13.06.2025 17:27
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Coleraine'de bir grup, göçmen karşıtı eylemde 4 çocuklu bir aileye ait evi yakmaya çalıştı.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemlerin dördüncü gününde Coleraine kentinde bir grup, 4 çocuklu bir ailenin evini yakmak istedi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), Ballymena kentinde 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı eylemlerde 4. günün bilançosunu paylaştı.

PSNI'dan yapılan açıklamada dün gece Portadown kentinde başlayan göçmen karşıtı eylemde polise taş ve havai fişek atıldığı belirtildi.

Atılan yabancı maddeler nedeniyle 22 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada, 50'li yaşlarda bir kadın ile 30'lu yaşlarda bir erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.

Belfast, Newtownabbey ve Coleraine'de de dün akşam eylemlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, olayların başladığı Ballymena'da ise barışçıl bir eylem yapıldığı vurgulandı.

Polis, Coleraine'de yapılan eylemde ise göçmen karşıtı motivasyonla bir nefret suçu işlendiğine işaret ederek, saat 03.00 sıralarında bir evin yakılmak istendiğini açıkladı.

Yangının büyümeden söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Ev alev almadı ancak arka bahçede yakılan benzin bidonu nedeniyle evin dışında hasar oluştu. Yine de dumanlar evin içini doldurdu. Bir erkek, bir kadın ve 4 çocuğu evdeydi ve yara almadan kurtuldular." ifadesi kullanıldı.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde polis, Romanyalı olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki çocuğun 7 Haziran'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İki çocuğun 9 Haziran'da hakim karşısına çıkmasının ardından kentte akşam saatlerinde göçmen karşıtı eylemler başlamıştı.

Kentin, zanlıların yaşadığı, cinsel saldırının gerçekleştiği bölgesinde bir anma etkinliği olarak başlayan eylem, kısa sürede kontrolden çıkmış ve maskeli kişiler bazı ev ve iş yerlerine saldırmıştı.

Eylemcilerin polise havai fişek, molotofkokteyli ve taş attığı olaylarda 4 ev ateşe verilirken çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar görmüştü.

Olaylarda, ilk gün 15 polis, ikinci gün 17 polis yaralanmıştı. Cinsel istismar suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki çocuğa ek olarak 28 yaşında bir erkek daha gözaltına alınmıştı.

Göstericiler üçüncü gün, eylemler nedeniyle endişelenen göçmenlerin sığındığı bir spor salonunu kundaklamak isterken, yaşanan olaylarda 9 polis yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler Devam Ediyor - Son Dakika

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