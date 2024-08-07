Kuzey Kore'de 300 Bin Genç Selzedelere Yardım İçin Gönüllü Oldu - Son Dakika
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Kuzey Kore'de 300 Bin Genç Selzedelere Yardım İçin Gönüllü Oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkedeki şiddetli yağış ve sellerden etkilenen bölgelere yardım etmek için yaklaşık 300 bin gencin gönüllü olduğunu duyurdu. Gençlerin girişimci ruhunun önemine vurgu yapan Kim, selin yol açtığı hasarın giderilmesi için inşa kampanyası yürüttüklerini belirtti.

07.08.2024 18:10
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Kuzey Kore, ülkenin kuzeybatısında şiddetli yağış ve sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yaklaşık 300 bin gencin gönüllü olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da ülkedeki sellerden etkilenen bölgelere gönderilecek kişilerin uğurlanmasına ilişkin törende konuştu.

Kim, afetten etkilenen bölgelerde yürütülecek arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bir haftadan kısa sürede yaklaşık 300 bin gencin gönüllü olduğunu, böyle bir gönüllülüğün başka bir ülkede olamayacağını söyledi.

Gençlerin girişimci ruhunun, halkın "yüksek hedeflere" ulaşması ve zorlukların üstesinden gelmesinde önemli olduğunu vurgulayan Kim, selin yol açtığı hasarın giderilmesi için "devrim" niteliğinde bir inşa kampanyası yürüttüklerini belirtti.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de 300 Bin Genç Selzedelere Yardım İçin Gönüllü Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'de 300 Bin Genç Selzedelere Yardım İçin Gönüllü Oldu - Son Dakika
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