Kuzey Kore'den ABD'ye Tepki

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SEUL, 22 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Kore, ABD'nin askeri provokasyonlarını kınayarak, ABD'nin ve diğer düşmanların oluşturduğu stratejik tehdide stratejik araçlarla karşı koyacaklarını söyledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre Savunma Bakanlığı Enformasyon Ofisi Şefi cuma günü yaptığı açıklamada ABD ve takipçilerinin Trump yönetiminin yeniden göreve gelmesinden bu yana Kuzey Kore'nin güvenlik ortamını tehdit eden askeri provokasyonlarını giderek daha belirgin hale getirdiğini söyledi.

Açıklamada Kuzey Kore'nin güney sınırı yakınlarındaki ortak atış tatbikatı, ABD'nin Güney Kore'nin Busan kentine nükleer denizaltı konuşlandırması ve çeşitli taktik ve stratejik keşif uçaklarının Kuzey Kore'yi hedef alan hava keşif operasyonları başta olmak üzere ABD ve Güney Kore'nin son zamanlarda düzenledikleri bir dizi askeri operasyona ve eylemin yanı sıra iki ülke arasında mart ayında yapılan geniş çaplı ortak askeri tatbikat olan Özgürlük Kalkanı'nı güçlendirme planına tepki gösterildi.