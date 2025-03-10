Kuzey Kore'den Askeri Tatbikata Sert Tepki

SEUL, 10 Mart (Xinhua) -- Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore tarafından ortaklaşa düzenlenen büyük ölçekli askeri tatbikatı sert dille eleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi'nin açıklamasına dayandırdığı pazartesi günkü haberinde ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin yaptığı çok sayıda uyarıya rağmen büyük ölçekli ortak askeri tatbikatlara ısrarla devam ettiği kaydedilerek bu tatbikatlar, "Kore Yarımadası'ndaki hassas durumu kötü yönde ilerletebilecek tehlikeli bir provokatif eylem" diye nitelendirildi.

Açıklamada Kuzey Kore ile ABD arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlığın, "ABD'nin doğrudan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni hedef alan savaş tehditleri nedeniyle patlama noktasına yaklaştığı" ve cepheleşmenin giderek daha tehlikeli hale geldiği belirtildi.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore ve ABD'nin pazartesi günü "Özgürlük Kalkanı" adlı yıllık ortak askeri tatbikata başladığını bildirmişti. 11 gün sürecek tatbikat kapsamında müttefikler arasında karşılıklı operasyon kabiliyetini güçlendirmek amacıyla bilgisayar simülasyonlarıyla ve sahada eğitimler gerçekleştirilecek.