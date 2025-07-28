Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Mesaj

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin ilişkileri iyileştirme çabalarına karşı Pyongyang yönetiminin, Seul ile "uzlaşıya kapalı" oldukları mesajını verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Güney Kore'nin ülkeler arasındaki ilişkilerin onarılmasına ilişkin açıklamaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung hükümetinin Kuzey'le ilişkileri düzeltmeye yönelik "samimi çabalarının" anlam taşımadığını, propaganda yayınlarının durdurulması gibi adımların "takdir edilecek bir yönünün bulunmadığını" savundu.

Güney Kore'nin, ABD ile düzenlediği askeri tatbikatlara ve Kuzey Kore'ye yönelik "düşmanca politikalarına" atıf yapan Kim, "Seul'de kim görevde olursa olsun, biz bu yönetimle ne görüşecek bir konu ne de bir araya gelmek için bir sebep görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kim, Lee hükümetinin göreve gelmesinden bu yana söylemlerinde değişiklik olsa da tutumunun aynı kaldığını savunarak, Güney Kore'ye yönelik "uzlaşı kapısının kapalı olduğunu" kaydetti.

Kim Yo-jong, Güney Kore'nin uzlaşı tekliflerinin "ilgilerini çekmediğini" ve "aynı halktan gelme söylemiyle bağ kurulan geçmişi geride bıraktıklarını" vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, göreve gelmesinin ardından Yarımada'da "barış ve birlikte yaşamanın" güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Kore ile diyalog kurulması için çaba göstereceğini kaydederek, Kuzey ile "sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiye" ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.

Güney Kore yönetimi, ilişkileri iyileştirme çabaları kapsamında Kuzey Kore'ye karşı başlatılan radyo ve televizyon yayınlarının bu ay itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.