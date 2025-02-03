Kuzey Kore'den Rubio'ya Tepki

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SEUL, 3 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ülkeyi "haydut devlet" diye nitelendirmesini kınadı. Sözcü, söz konusu açıklamaların ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının değişmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre sözcü, Rubio tarafından yapılan düşmanca açıklamaları sert bir dille eleştirip güçlü şekilde karşı çıktıklarını ifade ederek bunu, uluslararası hukukun birbirlerinin egemenliğine saygı duyma ve birbirlerinin içişlerine karışmama ilkesine tamamen aykırı olan ciddi bir siyasi provokasyon olarak nitelendirdi.

Açıklamada Rubio'nun sözlerinin, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasını bir kez daha ortaya koyarak, yeni ABD yönetiminin ülkeye yönelik yanlış tutumunu gösterdiği belirtildi.

Sözcü, Kuzey Kore'nin ABD'nin provokasyonlarına göz yummayacağını ve her zaman olduğu gibi sert karşılık vereceğini ifade etti.