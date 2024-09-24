Kuzey Kore: Nükleer Caydırıcılık Güçlendirilecek - Son Dakika
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Kuzey Kore: Nükleer Caydırıcılık Güçlendirilecek

ABD denizaltısının bölgeye demirlemesi sonrası Kuzey Kore, nükleer caydırıcılığını artıracağını duyurdu.

24.09.2024 16:50
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD denizaltısının bölgeye demirlemesi sonrası, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını "sınırsız ve sürekli şekilde" güçlendireceğini bildirdi.

Seul merkezli Yonhap ajansının, Kuzey Kore devlet medyası kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kim Yo Jong açıklamasında, ABD denizaltısının Güney Kore limanına demirlemesine sert tepki gösterdi.

ABD denizaltısının bölgeyi ziyaretini kınadıklarını vurgulayan Kim Yo Jong, bu ziyaretin, "ABD'nin nükleer stratejik varlıkları sık sık ele geçirme, gücüyle övünme, rakibine yönelik tehdidini artırma ve kötü niyetli gücü sayesinde her ne pahasına olursa olsun hegemonik ayrıcalığının tadını çıkarma hırsının giderek daha da aşırı hale geldiğinin kanıtı" olduğunu iddia etti.

Denizaltının bölgeye ziyaretinin "ABD'nin çılgın askeri ve stratejik girişimini açıkça ortaya koyduğunu" ileri süren Kim Yo Jong, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'nin dışarıdan gelen çeşitli tehditlerle başa çıkmak ve bunları kontrol altına almak için sahip olduğu nükleer savaş caydırıcılığı, devletin güvenliği sürekli olarak ABD'nin nükleer tehdidi ve şantajına maruz kaldığı için hem nitelik hem de nicelik olarak sürekli ve sınırsız bir şekilde güçlendirilecektir."

Benzer nükleer güçle çalışan denizaltıların "asla korku nesnesi olamayacağını" savunan Kim Yo Jong, "ABD'nin stratejik varlıkları asla Kore Yarımadası bölgesinde dinlenme yerlerini bulamayacaklar. ROK'un (Güney Kore'nin) tüm limanlarının ve askeri üslerinin güvenli yerler olmadığını bildirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD denizaltısı dün Busan'a demirledi

Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD'nin Virginia sınıfı nükleer denizaltısı "USS Vermont"un (SSN-792), malzeme ikmali ve mürettebatın dinlenmesi için başkent Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan'da donanma üssüne dün ulaştığı bildirilmişti.

Açıklamada, Güney Kore'deki ilk liman ziyaretini gerçekleştiren 7 bin 800 tonluk SSN-792'nin, Busan'a varmadan önce bölgede operasyonlar yürüttüğü belirtilmişti.

Güney Kore ile ABD orduları arasında artan angajman, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaya yeniden başladığı Kore Yarımadası'nda süregelen gerilimin ortasında meydana gelmesi dikkati çekiyor.

Kuzey Kore, 19 Eylül'de "4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip" taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığını açıklamıştı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 20 Eylül'deki açıklamasında, Kore Yarımadası'nın 1950'lerdeki Koreler arası savaştan bu yana "en tehlikeli durumda" olduğu uyarısında bulunarak, Kuzey ile Güney arasında diyalog çağrısında bulunmuştu.????

Kaynak: AA

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