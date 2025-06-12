Kuzey Kore-Rusya İlişkileri Güçleniyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Milli Günü kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, iki ülke ilişkilerini "bozulmaz" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Putin'e Rusya Milli Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Söz konusu mesajda iki ülke arasındaki ilişkilerin "bozulmaz" olduğunu kaydeden Kim, "Geleneksel dostluk, iki ülke personelinin Rusya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kurulan yoldaşlık sayesinde daha da güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkiyi "silah arkadaşlığı" olarak tanımladı.

Moskova- Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü, 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.