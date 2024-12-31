Kuzey Kore ve Rusya'dan Askeri İşbirliği Taahhütü

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim, yeni yıl vesilesiyle Putin'e mektup gönderdi.

Kim mektubunda, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini daha da güçlendirilmesi vaadinde bulunurken Rusya ile "kapsamlı stratejik ortaklığı" derinleştirme arzusunu ifade etti.

Bu işbirliğinin, iki ülke halkları için "güçlü uluslar inşa etmek ve barış ile refahı sağlamak" için önemli olduğunu vurgulayan Kim, Putin'e, "sorumluluk dolu liderlik görevinde" başarı diledi.

Kim ayrıca, Rus halkı için "refah, mutluluk ve esenlik" temennisinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.