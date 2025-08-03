Kuzey Koreli IT Çalışanı İtirafları - Son Dakika
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Kuzey Koreli IT Çalışanı İtirafları

03.08.2025 14:16
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Kuzey Koreli bir IT uzmanı, sahte kimliklerle Batı'da yıllarca çalıştığını, kazancının çoğunu gönderdiğini açıkladı.

Kuzey Koreli bir bilgi teknolojileri (IT) çalışanı, Pyongyang hükümetinin operasyonu kapsamında, sahte kimliklerle Batılı şirketlerde yıllarca çalıştığını ve kazancının büyük çoğunluğunu ülkesine göndermek zorunda kaldığını belirtti.

Uzun yıllardır uluslararası yaptırımlar altındaki Kuzey Kore yönetimi tarafından ülkeye gelir sağlamak amacıyla yurt dışına gönderilen bilgi teknolojileri çalışanlarından biri olan Jin-su, BBC'ye verdiği demeçte, sistemin işleyişine yönelik itiraflarda bulundu.

Jin-su, gönderildiği Batılı ülkelerde çeşitli firmaların uzaktan IT pozisyonlarında işe başvurabilmek için kimliğini gizlemeye mecbur kaldığını söyledi.

Çeşitli ülkelerden kişilere, kimliklerini kullanmasına izin vermeleri karşılığında kazancının bir miktarına ortak olmalarını teklif ettiğini ifade eden Jin-su, gerçek yüzünü göstermesine gerek olmayan çevrim içi iş arama platformlarında sahte kimlikler kullanarak bulduğu işlerde Batılı şirketler için yıllarca çalıştığını anlattı.

ABD ve Avrupa'da bu şekilde ayda en az 5 bin dolar kazandığını ancak kazancının yüzde 85'ini Pyongyang hükümetine gönderdiğini dile getiren Jin-su, "Bunun soygun gibi bir şey olduğunun farkındayız ama kaderimize razı olduk. Her şekilde Kuzey Kore'de olduğumuzdan daha iyi durumdayız." dedi.

Jin-su, ülkelerinden ayrılıp da yabancı medyayla tanıştıkça gerçek dünyayı daha iyi kavradıklarına, "Kuzey Kore'de bir şeylerin yanlış gittiğini" anladıklarına işaret etti.

Batı'da bilgi teknolojileri çalışanı olarak kendine yeni bir hayat kurduğunu vurgulayan Jin-su, aynı anda çok fazla işte çalışmadığı için eskisi kadar kazanmadığını ancak artık parasını Kuzey Kore'ye vermek zorunda olmadığı için maddi durumunun daha iyi olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Mart 2024'teki raporuna göre, yabancı ülkelerdeki bilgi teknolojileri çalışanları, Kuzey Kore'ye yılda 250 ila 600 milyon dolar kazandırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kuzey Kore, Pyongyang, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Koreli IT Çalışanı İtirafları - Son Dakika

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