Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Türkiye ve ülkesinin ortak kültürel bağları olduğunu ifade ederek, "Türkiye bizim en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir." dedi.

Mickoski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Mickoski, Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ve ülkesinin ortak kültürel bağları olduğunu dile getiren Mickoski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin tasdiki olduğuna işaret etti.

Mickoski, "Türkiye bizim en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir." dedi.

Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da yaptıkları yatırımlara önem verdiklerini söyleyen Mickoski, "Çok büyük bir Türk şirketiyle beraber gaz açısından işbirliği yapıyoruz. Bir milyar dolara varan bir işbirliği yapıyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Mickoski, iki ülkenin eğitim, kültür ve güvenlik açısından da işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Mekanizması'nın iki ülke arasındaki işbirlikleri için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Mekanizma kapsamındaki işbirliklerinin sadece iki ülke için değil bütün bölgeler için önemli olduğunu söyleyen Mickoski, "Makedon-Türk işbirliğini hem ekonomik hem siyasi hem kültürel açıdan pekiştirmek zorundayız." dedi.

İki ülke ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu ifade eden Mickoski, "Bizde yaşayan Türkler çok önemlidir. Çünkü onlar bu işbirliğinin temelini teşkil etmektedirler. Diğer açıdan Türkiye'de yaşayan Makedonlar da bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Mickoski, "Erdoğan benim dostumdur." ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerinin devan edeceğine inandığını belirtti.