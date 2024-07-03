Kuzey Makedonyalı Hacılar Ülkelerine Dönüyor

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Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Kuzey Makedonyalı hacı kafilelerinin Suudi Arabistan'dan Üsküp'e dönüşü başladı.

Medine'den direkt uçuşla Üsküp'teki Uluslararası Üsküp Havalimanı'na dönmeye başlayan hacılar, ailelerinin yanı sıra Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili tarafından karşılandı.

İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacıların herhangi bir sorun yaşamadan ibadetlerini yerine getirdiklerini belirterek, Kuzey Makedonya devlet kurumlarına ve Suudi Arabistan'a sağladıkları kolaylıklardan dolayı teşekkür etti.

Dönüş yapan hacılardan 62 yaşındaki Milaim Fejzullahu da organizasyondan memnun kaldıklarını ifade ederek, "İklim değişiyor. Orada sıcaklık 45-47 dereceydi. 2-3 kilometre yürüyorduk. Ancak çok memnunuz." dedi.

55 yaşındaki Zudi İljasi ise hacca olabildiğince genç yaşlarda gidilmesi tavsiyesinde bulunarak, memnun kaldıklarını kaydetti.

Bu yıl Kuzey Makedonya'dan 2 bin 40 hacı, kutsal topraklarda yaklaşık 30 gün kalarak ibadetlerini tamamladı.